الصين تعلق على عقوبة ترامب لـ"الصحة العالمية".. ماذا قالت؟

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعربت الصين الأربعاء عن "قلقها الشديد" بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، داعية إياه إلى الوفاء بالتزاماته تجاه المنظمة.



وبعد أيام من توجيهه اتهامات لها، أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، بتعليق مساهمة بلاده المالية لمنظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها ارتكبت "أخطاء" كثيرة في أزمة تفشي فيروس كورونا، وأنها تبالغ في تقربها من الصين.

وتعليقا على خطوة ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوض التعاون الدولي ضد الوباء".

وعند سؤال تشاو ليجيان، عما إذا كانت بكين ستتدخل لسد العجز، كان رده غير محدد "ستبحث الصين المسائل ذات الصلة وفقا لاحتياجات الموقف".

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وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، حث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية.

ولفت تشاو إلى أن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم، بلغ مرحلة حرجة وقرار واشنطن سيؤثر على جميع دول العالم.

وفي مؤتمر صحفي حول تطورات مكافحة فيروس كورونا، قال ترامب إن منظمة الصحة روجت "للمعلومات المضللة" للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.

ومرارا، نفت منظمة الصحة العالمية الاتهامات الأمريكية الموجهة لها بشأن استلامها تحذيرا من تايوان، نهاية العام الماضي، يفيد بأن الفيروس المنتشر في الصين ينتقل بين البشر.