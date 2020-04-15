9 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



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وأشار المركز، في بيان، إلى تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له 25 عينة لمشتبه بإصابتهم بالفيروس، مفيداً بوجود 9 حالات جديدة، من ضمنها 8 حالات كانت مخالطة لمرضى سابقين، وحالة واحدة جديدة.

ووصل عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 35، من ضمنها 9 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة.