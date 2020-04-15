العولقي : الإنتقالي حذر منذ وقت مبكر من محاولات الإصلاح الهيمنة على الحكومة الشرعية اليمنية

الأربعاء 15 أبريل 2020

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم بن ثابت العولقي إن قيادة المجلس حذرت منذ وقت مبكر من محاولات حزب الإصلاح المهيمن على القرار في الحكومة الشرعية .



وأتهم العولقي الإصلاح بنشرَ الفوضى في الجزيرة المسالمة من خلال تصدير الأجندة القطرية والتركية إلى سقطرى، كما هو الحال في محافظة المهرة عبر أدوات الدوحة وأنقرة، ومن خلال استقدام عناصر أيديولوجية من خارج سقطرى للعبث بنسيجها الاجتماعي المتماسك.

Advertisements

ولفت العولقي في تصريح وفقا لـ”العرب”، إلى أن المجلس يرى أن إنهاء التوتر في سقطرى يستوجب إزالة أسبابه وفي مقدمتها العناصر التابعة للشرعية التي تم استقدامها لتنفيذ مخطط تفجير الوضع، وتعيين محافظ غير مرتهن بأجندة الإخوان السياسية ويحظى بقبول وإجماع كافة أبناء الأرخبيل .

وشدد على ضرورة ترك أبناء الجزيرة يعبّرون عن مواقفهم السياسية بحرية، ودون وصاية من أي طرف، وقبل ذلك تنفيذ اتفاق الرياض بما يتضمنه من معالجات سياسية وأمنية واقتصادية