شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 يضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 ضرب زلزال بقوة 4.2 اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، مناطق جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الزلزال ضرب محافظة كرمان جنوبي إيران. Advertisements ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع خسائر.

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