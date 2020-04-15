الإمارات تدين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجمات بمصر

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات عناصر إرهابية تنفيذ عمليات تخريبية في مصر بالتزامن مع أعياد المسيحيين، ونجم عنها استشهاد رجل أمن وجرح آخرين.



وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية المصرية لتصديهم لهذه المجموعة، ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ العمليات الإجرامية.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت قوات الأمن المصرية قد داهمت مساء الثلاثاء خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، ونجحت في تصفية عناصرها، قبل استشهاد ضابط أثناء تبادل إطلاق النار.