المشير حفتر يأمر بسرعة إرجاع الليبيين العالقين في الخارج

الأربعاء 15 أبريل 2020

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر أمرا بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاع الليبيين العالقين بالخارج قبل حلول شهر رمضان المُبارك.



كما أمر المشير حفتر بتجهيز جامعة النجم الساطع في مدينة البريقة لاستقبال العائلات الليبية التي تود العودة لأرض الوطن بحيث يكون مكان الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لهم بالعودة لمناطقهم.

وأصدرت السلطات الليبية حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية ضمن مواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.

وأطلقت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في ليبيا منظومة الخطوط الساخنة لتوعية الليبيين بشأن الوباء واستقبال استفساراتهم.

وقالت اللجنة إنها ستطلق الأربعاء 8 خطوط بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي لتستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا بطاقة استيعابية 160 مكالمة في الساعة.

كما أعدت اللجنة الاستشارية الطبية خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك، أم لا، إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.

Advertisements

وأعلنت وزارة الداخلية تعديل مواعيد حظر التجول لتكون من ٧ مساء إلى ٧ صباحا، واستثنى القرار محلات بيع الإطارات، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن مع استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضراوات خلال ساعات رفع الحظر.

فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

كما سمح القرار لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليصل الإجمالي إلى 26 إصابة مؤكدة بينهم حالة وفاة، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار الفيروس، من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل