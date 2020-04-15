شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان تستأنف الطيران والسكك الحديد نهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

قال ليو شي شينغ نائب رئيس بلدية مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم الأربعاء إن المدينة تسعى لاستئناف الطيران وخدمات السكك الحديد وعمليات الشحن على نحو كامل بحلول نهاية أبريل. ورفعت ووهان في الشهر الجاري حالة الحجر الصحي التي فُرضت عليها لأكثر من شهرين.

وقال ليو في مؤتمر صحفي إن خدمات سيارات الأجرة ستستأنف على نحو منظم، مضيفا أنه سيجري استئناف عمليات الموانئ في المدينة المطلة على نهر يانغتسي بحلول نهاية هذا الشهر.