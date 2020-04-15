شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : خروج 531 حالة من الحجر الصحي الاحترازي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 531 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)
وأوضحت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 1200 شخص حتى اليوم.
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