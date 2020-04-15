شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "الصحة العالمية" فشلت في مواجهة كورونا وسنحاسبها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تمويل بلده لمنظمة الصحة العالمية بسبب إدارتها لأزمة جائحة كورونا وهو ما ندد به خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الوقت الذي تزيد فيه حصيلة وفيات المرض في أنحاء العالم.

وقال ترامب، الذي تزايدت نبرته العدائية تجاه المنظمة، إن منظمة الصحة روجت "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح لتفش أوسع نطاقا كان من الممكن تجنبه لولا حدوث ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء "فشلت منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بواجبها الأساسي ويتعين محاسبتها".

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا ليس الوقت الملائم لخفض الموارد المخصصة لمنظمة الصحة العالمية.