أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم اعترف بقيامه بسرقة نحو 36 مليون دينار من داخل عجلة جنوب العاصمة. وقالت المديرية، إن "مفارز مكتب الكرادة في مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره 35 مليوناً و850 ألف دينار من داخل عجلة لاحد المواطنين جنوب العاصمة بغداد".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (٤٤٦) ق.ع والمباشرة بعدها بالتحقيق مع المتهم فاعترف بقيامه بجريمة السرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متهم اعترف بسرقة نحو 36 مليون دينار من داخل عجلة جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.