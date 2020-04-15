نجدة بغداد تلقي القبض على ٤٥ مخالفاً لاجراءات الحظر

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على ٤٥ مخالفاً لاجراءات حظر التجوال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات شرطة نجدة بغداد تمكنت من القاء القبض على ٤٥ مخالفاَ لاجراءات حظر التجول الوقائي".
واضافت ان "دوريات النجدة كثفت من اجراءاتها حفاظا على الامن الصحي للمواطنين وفقا للتعليمات الصادرة من خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره"، مشيرة الى انه "جرى تسليم المخالفين الى مراكز الشرطة بهدف اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".
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