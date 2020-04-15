بالفيديو اطباء العراق يطالبون الوزير بالإعتذار

دعت نقابة الاطباء وزير الصحة جعفر علاوي بالإعتذار الفوري لجميع أطباء العراق عن الإساءات والتهم التي كرها على منابر الإعلام مهددة بموقف أخر في هل تكرار هذه الإساءات.انتقاد شديد اللهجة وجهته الكوادر الطبية الى وزير الصحة على خلفية تصريحه الاخير الذي وصفوه بالمسيء لهم،، نقابة الاطباء العراقيين هي اولى الجهات التي ردت على تلك التصريحات معتبرة اياها هجوما غريبا كرره الوزير عدة مرات، مهددة بأتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة الوزير في حال عدم الاعتذار او سحب كلامه.وفي الوقت الذي من المفترض فيه ان تتوجه وزارة الصحة الى البنى التحتية المتهالكة لمؤسساتها وسد نقص المستلزمات الوقائية والطبية فيها، راحت تقذف الكوادر الطبية والصحية التي تخوض حربا ضروس ضد وباء مجهول وخفي ، بتهم لا تمت للواقع بأية صلة كما يقول اطباء.

وتداول اطباء تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، كرد فعل على تصريحات وزير الصحة منها: يا معالي الوزير هل قدرت المردود السلبي لتصريحاتك في نفوس الالاف من الاطباء المختصين، يقينا لا ، لأنك قضيت حياتك المهنية في خدمة بريطانيا ، ولا تعي مدى الجهود التي يبذلها الاطباء العراقيون في ظل نظام صحي معاق يدار بأسوء انواع الادارات.