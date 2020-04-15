امطار وارتفاع بالحرارة.. حالة الطقس لغاية الاحد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد تساقط امطار خفيفة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم الاربعاء جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء: غدا الخميس بعد غد الجمعة Advertisements السبت المقبل الاحد المقبل





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