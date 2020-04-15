10 هزات ارضية خلال 10 ساعات في العراق وسوريا ولبنان

وسجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة ارضية فجر اليوم، على مسافة 74 كم جنوب شرق مدينة الموصل في قضاء مخمور، بلغت قوتها 3،7 درجة على مقياس رختر.

ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية.



كما أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء بوقوع 9 هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4,7 درجة شعر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم.