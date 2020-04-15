10 هزات ارضية خلال 10 ساعات في العراق وسوريا ولبنان

في تطورات جيولوجية متسارعة، شهد مناطق في العراق وسوريا ولبنان عشر هزات ارضية خلال الساعات العشر الماضية.
ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية.
كما أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء بوقوع 9 هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4,7 درجة شعر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم.
وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40 كم شمال مدينة اللاذقية، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.
وأمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.
وهي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد، إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.
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