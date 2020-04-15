ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، مدينة فارياب الواقعة في محافظة كرمان جنوبي إيران، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، وتأثر به عدد من المناطق في محافظتي كرمان وهرمزغان.

ولم يصدر أي بيان حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.