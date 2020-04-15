أصيب 3 ممرضين في مستشفى المطلع "الأوغستا فكتوريا" في القدس الشرقية المحتلة بفيروس كورونا.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن اثنين من المصابين من مدينة دورا، قضاء الخليل في جنوبي الضفة الغربية، والثالث من بلدة نعلين، غرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

وكان المدير التنفيذي لمستشفى المطلع وليد نمور قال لـ"العين الإخبارية" إنه تم اكتشاف وجود حالات كورونا في قسم المسنين في المستشفى.

وأشار إلى أنه بعد فحوصات تبين إصابة 5 من المسنين في المستشفى وجميعهم من سكان القدس الشرقية المحتلة وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

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ويختص مستشفى المطلع بأمراض السرطان والفشل الكلوي ولكنه يشمل قسما خاصا للمسنين.

وذكر نمور إن مرافقا لأحد المسنين نقل الفيروس إلى القسم على الرغم من التدابير الشديدة التي يقوم بها المستشفى لعدم دخول مصابين إليه.

وجراء الحادث، أعلنت شبكة مستشفيات القدس الشرقية عن تجديد قرارها بوقف الزيارات للمرضى "حرصا على سلامة الجميع ولوقف تفشي الفيروس".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية وجود 78 حالة في القدس الشرقية المحتلة علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية ما زالت ترفض الكشف عن الرقم الحقيقي للمصابين في المدينة.

وكان إبراهيم ملحم، المتحدث بلسان الحكومة الفلسطينية، أعلن مساء الثلاثاء ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فلسطين إلى 329 إصابة وهو ما يعني ارتفاع الإصابات إلى 332.