الصين تحث أمريكا على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة الصحة العالمية

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل بلاده للمنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية إن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم بلغ مرحلة حرجة وقرار الولايات المتحدة سيؤثر على جميع دول العالم.