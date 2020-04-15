شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.2 يضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 4.2 اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، مناطق جنوب إيران.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الزلزال ضرب محافظة كرمان جنوبي إيران.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع خسائر.

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