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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: إعادة فتح الاقتصاد قريباً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الاتحادية ستصدر قريبا مبادئ توجيهية لإعادة فتح اقتصاد البلاد.
وأضاف أن تلك المبادئ التوجيهية باتت "قريبة من وضع اللمسات الأخيرة عليها"، ويمكن أن تتم إعادة فتح بعض الولايات قبل أول مايو المقبل.
وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض أن كل حاكم من حكام الولايات سيتم تفويضه بـ "تنفيذ عملية إعادة الفتح"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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