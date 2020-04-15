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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن الأفغاني يحبط هجمات لطالبان ويقتل 7 من عناصرها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت وسائل إعلام أفغانية أن قوات الأمن تمكنت من قتل 7 عناصر تابعين لحركة طالبان، بالإضافة إلى إصابة 11 آخرين، في إقليم جوزجان شمالي البلاد.
ونقلت وكالة "خاما برس" للأنباء، اليوم الأربعاء، بيانا عن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، ذكر فيه أن مسلحي طالبان شنوا هجمات على مواقع أمنية في منطقة خاماب.
وأضاف البيان، أن قوات الأمن تحركت بتنفيذ عمليات استباقية ضد الهجمات، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين على الأقل وإصابة 11 آخرين، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من السيطرة أيضا على بلدة "تابا دوي" الاستراتيجية .
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أمس الثلاثاء مقتل وإصابة 29 على الأقل من عناصر طالبان، في عملية للجيش شمال غربي البلاد، وسقوط آخرين من الحركة في حادث انفجار عبوة ناسفة قبل موعدها المفترض.
يأتي ذلك رغم اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي يقضي أيضا بمبادلة سجناء بين الحركة والحكومة الأفغانية، وهو ما بدأه الطرفان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
والأحد الماضي، أفرجت طالبان عن 20 سجينا من القوات الأفغانية، فيما أطلقت الأخيرة سراح 300 معتقل من الحركة، بعدما تعهدوا بعدم العودة إلى القتال.
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