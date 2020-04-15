ارتفاع حالات التعافي من كورونا في الكويت إلى 206

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 30 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 206.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في مستشفى العزل تمهيدا لخروجها.

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والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية استمرار تعطيل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 26 أبريل/نيسان، كما فرضت العزل التام على منطقتين مزدحمتين سكانيا، هما جليب الشيوخ والمهبولة.

ونقلت وكالة (كونا) عن وزارة الداخلية الكويتية قولها إن قرار عزل المنطقتين يأتي لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجه حتى لا يمتد الفيروس إلى مناطق أخرى.

ومددت الحكومة حظر التجوال الجزئي ساعتين إضافيتين في الصباح ليبدأ في الخامسة صباحا (14:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى السادسة مساء. وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء بمنازلهم حتى في غير ساعات الحظر.