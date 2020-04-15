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غوتيريش ينتقد تصريحات ترامب بشأن خفض تمويل الصحة العالمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

غوتيريش ينتقد تصريحات ترامب بشأن خفض تمويل الصحة العالمية

متابعات_ الخليج 365

انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية .

 

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وأعتبر غوتيريش في تصريحات له، أن هذا ليس وقت خفض موارد مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19.

 

وقال غوتيريش "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أية منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

 

وأضاف أنّه سيأتي لاحقاً الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة"

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