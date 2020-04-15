بعد قليل.. جنازة مهيبة للشهيد محمد الحوفي بمسقط رأسه بدمنهور

يشيع أهلي مدينة دمنهور ظهر اليوم الأربعاء في جنازة مهيبة جثمان الشهيد المقدم محمد الحوفي الذى استشهد أمس الثلاثاء أثناء مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة،

ومن المقرر الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة بمشاركة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على اهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد اثناء مداهمة وكر العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية .

وتوافد عدد كبير من الإهالى وأقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة لتقديم واجب العزاء و وانتظار وصول جثمانه من القاهرة لتشييع جنازته بمسقط رأسه.

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وفى هذا السياق قام اللواء هشام امنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد بزيارة اسرة المقدم محمد فوزى الحوفى بمدينة دمنهور الذى استشهد خلال الاشتباكات التي اندلعت مساء امس مع عدد من العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة وذلك لتقديم واجب العزاء لوالده واقاربه

واعرب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد ،مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء اروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

كما ثمن محافظ البحيرة بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية واستقرار البلاد.

داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.