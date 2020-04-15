شفاء 30 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 206

كشف وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح عن "شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 206 حالات".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس "تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1355".