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بدء الإفراج عن آلاف السجناء في تركيا بإطار التدابير للحد من انتشار كورونا

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ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "​السلطات التركية​ شرعت بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير الحد من انتشار جائحة فيروس "". ولفتت بحسب مصادر، إلى أنّ "من المتوقّع أن يشمل القرار الّذي دخل حيّز التنفيذ ليل الثلثاء- الأربعاء، نحو 90 ألف شخص".

وتتخّذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، وخاصّة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمّامات والقفّازات ومنع حدوث الإزدحامات.

يُذكر أنّ 279 نائبًا في ​البرلمان التركي​ وافقوا على المشروع الّذي أعدّه حزبا "​العدالة والتنمية​" و"الحركة القومية"، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت. وبموجب القانون الجديد، سيتمّ الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممّن يطبّق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 أيار المقبل، في إطار الحد من انتشار الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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