أبو العردات شكر السعودي على شمول الفلسطينيين بالمساعدات التي تقدمها بلدية صيدا

توجّه أمين سر "​حركة فتح​" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​، بالشكر إلى رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، خلال اتصال هاتفي، على "شمول الفلسطينيّين المقيمين في ​مدينة صيدا​ بالحصول على القسائم الشرائيّة الّتي تقوم بلدية صيدا بتوزيعها على سكّان المدينة دون تمييز أو استثناء".

وأعرب أبو العردات عن وتقديره لـ"هذه المبادرة الأخويّة الطيّبة والسامية والنبيلة، الّتي تعتبر مثالًا يحتذى به على المستوى الوطني والإنساني، في مساعدة الفلسطينيّين واللبنانيّين على حد سواء، في ظلّ الظروف القاهرة والصعبة الّتي يمر بها لبنان وأهالي مدينة صيدا في ظل انتشار جائحة "كورورنا" وإعلان التعبئة العامة، الّتي أدّت إلى شلل الحركة الإقتصاديّة والتوقّف التام عن العمل في المرافق كافّة".