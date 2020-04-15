الرئيس عون استقبل المفوض العام الجديد للاونروا فيليب لازاريني

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ المفوض ​العام الجديد​ لــ " ​الاونروا​" السيد ​فيليب لازاريني​ في زيارة وداعية لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ وممثل الاونروا في ​لبنان​ السيد ​كلاوديو كوردوني​ والمستشارة القانونية للمنظمة السيدة ماري شبلي، تمنى ​الرئيس عون​ للسيد لازاريني التوفيق في مسؤولياته ​الجديدة​، شاكرا له الجهود التي بذلها خلال عمله في لبنان كمنسق للامم المتحدة للشؤون الانسانية لتعزيز العلاقات بين لبنان ومنظمات ​الامم المتحدة​ العاملة فيه.

اما السيد لازاريني فقد شكر للرئيس عون الدعم الذي لقيه منه خلال عمله في لبنان، مؤكدا انه سيبقى يعمل من خلال منصبه الجديد لخدمة لبنان.