ابو شرف يطالب بدفع مستحقات الاطباء بالسعر الفعلي للدولار

حذّر نقيب الأطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​ من المس بحقوق المودعين في ​المصارف اللبنانية​ ، بعدما أعلنت ​الحكومة​ نيّتها اتخاذ إجراءات تمس مباشرة بحقوقهم، بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع كتلك العائدة إلى صناديق التقاعد أو إلى ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​

وطالب بدفع مستحقات الأطباء بالسعر الفعلي المتداول في السوق، وربط التعرفات بمؤشر غلاء المعيشة حتى لا تذهب أتعابهم ادراج الرياح، وبالعمل على استعادة ثقة المواطنين باسترداد الاموال المنهوبة والمنقولة، وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، وذلك ضمن خطة النهوض المالية والاقتصادية. واعتبر ان لا نهوض ولا إصلاح خارج سلاح الأخلاق والمراقبة والمحاسبة، والناس لن يرحموا من أوصلوهم إلى حافة الجوع. فهل من يأخذ عبرًا من التاريخ القريب والبعيد؟