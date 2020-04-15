اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "حرام وزير ​المال​ ​غازي وزني​ آدمي كتير وما بيقدر يحكي الحقيقة: هو لم يخترع فكرة الهيركات، (قصة الشعر عالودائع)، ولا هو اخترع الكابيتال كونترول (القيود على التحويلات للخارج)، بعضهم من خارج الحكومة ومن داخلها كانوا متحمسين للمشروعين، ولما هبت الناس ضدهما، مسحوا بالوزير، وانسحبوا". وتابع قائلا "مسكين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: وزير المال آدمي كتير وما بيقدر يحكي الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.