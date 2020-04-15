توّجه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "مجموعة من اللصوص"، قائلًا: "يزعجكم أنّ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لا يرتشي ولا يريد شيئًا لنفسه، ولذا تعلنون الحرب عليه"، مشدّدًا على أنّكم "أصبحتم من الماضي، ورقتكم ستسقط قريبًا، ونفهم أنّكم في النزاع الأخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لمجموعة من اللصوص: أصبحتم من الماضي ويزعجكم أن دياب لا يرتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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