النشرة: إعتصام لأصحاب المحال في المدينة الصناعية بصيدا للمطالبة بإعادة فتحها

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "أصحاب المحال في المدينة الصناعية الأولى في صيدا نظّموا اعتصامًا أمام محالهم، بحضور رئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ ورئيس ​نقابة العمال والمستخدمين​ عبداللطيف الترياقي". وأوضح أنّ "المعتصمين أطلقوا صرخة للمطالبة بإعادة فتح محالهم المُقفلة منذ بدء سريان قرار التعبئة العامة بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، إذ انقطعت أعمالهم وأرزاقهم وعليهم التزامات تجاه عائلاتهم وديون وإيجارات". في هذا الإطار، أكّد الشريف والترياقي "الإنعكاسات السلبيّة لأزمة "كورونا" على مجمل القطاعات، ومنها أصحاب المحال في المدينة الصناعية والعمّال أيضًا"، ووجّها الدعوة للسلطات الرسمية من أجل "أخذ ذلك بالإعتبار، مع تأكيد استعداد أصحاب المحال لتطبيق مقرّرات التعبئة العامة الصحيّة الواجب إعتمادها للمؤسّسات والمرافق المستثناة من قرار الإقفال".

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