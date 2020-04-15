محافظ البقاع عرض موضوع تجمعات النازحين امام الصرافات الآلية في زحلة

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده بممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع جوزيب زاباتر، لمتابعة موضوع تجمعات النازحين السوريين امام الصرافات الآلية في زحلة، حيث جرى تقديم اقتراحات عدة كون هذه التجمعات تخالف قرار التعبئة العامة، ووعد زاباتر بحل هذه المسألة مع المعنيين.
وجدد ابو جوده تمنيه على الجميع، من دون استثناء، ضرورة تنفيذ قرار التعبئة العامة في هذا الظرف الدقيق حفاظا على صحة المواطنين وصحة عائلاتهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.
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