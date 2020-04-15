ذكرت ​وزارة الزراعة​ في بيان "انها ستقوم ابتداء من 21 الحالي، بمكافحة حشرة السونة في حقول النجيليات، لذلك تطلب من مربي ​النحل​ في محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ ابعاد خلايا النحل عن مناطق الرش طيلة فترة المكافحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة: لابعاد النحل عن مناطق الرش في البقاع وبعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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