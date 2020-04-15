إجتماع بهذه الأثناء بين وزني وكنعان وهارون لمتابعة حل المشكلة المالية للمستشفيات

يُعقد اجتماع في هذه الأثناء في ​وزارة المال​، يضم وزير المال ​غازي وزني​، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ ونقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، لمتابعة حلّ المشكلة الماليّة للمستشفيات.

وكان قد شدّد كنعان في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، يوم الإثنين، على أنّ "الأسبوع يُنذر بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص، حيث بلغت ديون الدولة للقطاع ذروتها وارتفعت كلفة التشغيل مع ارتفاع الدولار وتوقّف كامل عن الدفع، ليخيّم شبح الإقفال على عدد من المستشفيات في كسروان، المتن وبيروت"، لافتًا إلى أنّ "الحل بقانون برنامج يعالج الأزمة بتقسيط الدفعات".

بعدها، جرى اتصال بين كنعان وكلّ من وزني وهارون، وتمّ الاتفاق على إعداد تصوّر للحلّ لعرضه على مجلس الوزراء، انطلاقًا من طرح تقسيط الدفعات.

وأكّد كنعان في تصريح لاحق، أنّ "الحل لأزمة المستشفيات الخاصة يكون بقانون برنامج لإنهاء الديون المتراكمة واعتمادات إضافيّة سريعة لتحديد دفعات شهريّة للكلفة التشغيليّة". أمّا هارون فحذّر من أنّ "عدم دفع المستحقات للمستشفيات سيؤدّي إلى إقفال عدد منها".