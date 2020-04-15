المشرفية: المساعدات التي تأتي من الخارج ستشح مع الوقت بسبب "كورونا"

ركّز وزير الشؤون الاجتماعية رمزيالمشرفية، على أنّ "المشكلة ستكون طويلة الأمد والمساعدات الّتي تأتي من الخارج ستشحّ مع الوقت بسبب جائحة "​كورونا​" الّتي تصيب العالم بأكمله". ولفت خلال تفقّده ووزير الصحة العامة ​حمد حسن​، ​مستشفى معربس​ في ​عين الرمانة​، حيث كشف النائب ​إدغار طرابلسي​ عن مبادرته الطبيّة الإنسانيّة الّتي ستنطلق بعد الأعياد مباشرةً من خلال البدء بتوفير العمليّات الجراحية كخطوة أولى في مسار تقديمات طبيّة واستشفائيّة ستؤمّن تباعًا لأبناء ​بيروت​ الثانية،إلى أنّ "في ​لبنان​، لدينا خيرة من الأطباء و​المستشفيات​، ونحن اليوم نبارك هذه المبادرة الّتي تظهر أنّنا حين نتّحد نستطيع أن نجابه سويّةً على الرغم من ​الوضع الاقتصادي​".

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