ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "عناصر قوى الأمن الداخلي في فصيلة حاصبيا واصلت تسيير الدوريات وإقامة الحواجز الثابتة والمتحرّكة على طرقات المنطقة، تنفيذًا لقرار تنظيم سير الآليّات بحسب لوحات تسجيلها سواء كانت تنتهي برقام مفرد ومجوز".
ولفت إلى أنّ "العناصر ركّزت حاجزًا عند مدخل حاصبيا الغربي، وعملت عناصره على قمع بعض المخالفات. كما عملت قوّة أُخرى بمؤازرة عناصر من شرطة بلدية حاصبيا على تنظيم تواجد العديد من المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي في المصارف لسحب إيداعاتهم أو تخليص معاملاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حواجز لقوى الأمن بحاصبيا وقمع مخالفات عدم الإلتزام بقرار تنظيم سير الآليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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