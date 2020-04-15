المرصد الوطني للزلازل في سوريا: هزة بقوة 4.7 درجات قبالة سواحل اللاذقية

افاد المرصد الوطني للزلازل في ​سوريا​ عن ​هزة أرضية​ شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر على بعد 40 كم قبالة السواحل الشمالية لمدينة ​اللاذقية​، بحسب وكالة "سانا" السورية.

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