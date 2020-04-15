وزير الصحة: لبنان سجل نجاحا بالنقاط على كورونا ولكن ليس بشكل كامل

اشار وزير الصحة حمد حسن خلال تفقده مستشفى معربس في عين الرمانة، الى ان "هناك ثغرة ان بعض المرضى يخافون التوجه الى المستشفيات". واوضح ان "لبنان سجل نجاحا بالنقاط على "كورونا" ولكن ليس بشكل كامل، ونحن بالطريق الصحيح حتى نسجل في المرمى النصر الاخير".
ولفت الى "اننا نتغلب على الوباء بالامكانيات المتواضعة، وهذا بسبب التنسيق بين المجتمع والسلطة"، موضحا أن "الطريقة التي تعمل بها حكومتنا شفافة، ونهنئ وزارة الشؤون الاجتماعية على العمل الذي تقوم به".
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