وزني: وزارة المال مستعدة لمعالجة المشاكل المالية للمستشفيات عبر دفع قسم من المستحقات

أكّد وزير المالية ​غازي وزني​، خلال لقائه نقيب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​، بحضور رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، "استعداد ​وزارة المالية​ للعمل على معالجة المشاكل الماليّة الّتي تعاني منها المستشفيات في ظلّ الظروف الصعبة، وذلك عبر دفع قسم من المستحقّات المتوجّبة".

من جهته، لفت هارون إلى "ضرورة تسديد الدولة المستحقّات للمستشفيات عبر دفعات شهريّة، لتقوم هذه الأخيرة بدورها بدفع رواتب موظّفيها وما عليها من مستحقّات للمورّدين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطّة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة". وشدّد على أنّ "عدم دفع هذه المستحقات سيؤدّي إلى إقفال عدد من المستشفيات في لبنان".