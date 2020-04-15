المركز الوطني للجيوفيزياء: 9 هزات مصدرها شمالي اللاذقية وواحدة قوتها 4,7 شعر بها مواطنون قبل الظهر

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، انه قد سجل فجر اليوم وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر 9 هزات أرضية، حدد موقعها في البحر شمالي مدينة اللاذقية في ​سوريا​ . وشعر بعض المواطنين بهذه الهزات خصوصا بالهزة التي حصلت عند العاشرة والدقيقة الاربعين بالتوقيت المحلي والتي بلغت قوتها 4,7 على مقياس ريختر.

وذكر المركز بامكان الاطلاع على النشاط الزلزالي في ​لبنان​ من خلال استخدام تطبيق lebQuake على ​الهاتف المحمول​.