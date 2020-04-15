الصين تعرب عن قلقها الشديد لتعليق المساهمة المالية الأميركية لمنظمة الصحة

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بكين: أعربت الصين الأربعاء عن "قلقها الشديد" بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية التي تتعرض لانتقادات جراء إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء".

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