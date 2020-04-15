النيابة الألمانية تعلن توقيف خمسة طاجيكستانيين يشتبه بانتمائهم لداعش

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طاجيكستان: أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الأربعاء توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم الدولة الإسلامية، هجمات على منشآت عسكرية أميركية في البلاد. وقالت نيابة كارلسروهي إن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فساتفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الاسلام.



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