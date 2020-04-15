مدارس الدنمارك تفتح أبوابها بعد شهر على الإغلاق

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كوبنهاغن: أعادت المدارس في الدنمارك الاربعاء فتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس لوقف تفشي الوباء. لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في كوبنهاغنK فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية. ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 ابريل.

وكانت الحكومة أعلنت عن اعادة فتح المدارس في مطلع ابريل "شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين". وبين شروط السلامة الأخرى يفترض على المدارس أن تبقي مسافة مترين بين طاولات الصفوف الدراسية وتنظيم الخروج الى الملاعب يوميا عبر مجموعات صغيرة.

لكن هذا القرار لاقى اعتراضا لدى الكثير من أهالي التلاميذ القلقين على صحة أولادهم. وجمعت عريضة حملت عنوان "ولدي ليس حقل اختبار" حوالى 18 ألف توقيع.

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كتب الموقعون أن "الاطفال يمكن أن ينقلوا العدوى بدون أن يكونوا مرضى". وقال هنريك فيليمسن، وهو مدير مدرسة في حي نوريبرو في كوبنهاغن، ان "الكثير من الاهالي يريدون ابقاء اولادهم في المنزل" وعدم اتباع قاعدة التعليم الالزامي.

أما طلاب المدارس الثانوية فسيواصلون التعلم عن بعد على ان يعودوا الى المدارس في 10 مايو. وسجلت في الدنمارك 6700 إصابة منذ بدء انتشار الوباء مع 299 وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

قبلها، كانت النمسا أول دولة أوروبية تكشف عن خطتها لعودة تدريجية الى "الحياة الطبيعية". وسمحت النمسا الثلاثاء باعادة فتح متاجر صغيرة مستفيدة من تباطؤ انتشار الفيروس رغم الطلب في الوقت نفسه من السكان مواصلة الحد من تنقلاتهم.

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