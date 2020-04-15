دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحزب الحاكم الألماني: احتمال تأجيل انتخابات رئاسة الحزب لديسمبر

برلين (رويترز) - قالت أنيجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء إن الحزب سيرجئ على الأرجح انتخاب زعيم جديد له حتى ديسمبر كانون الأول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيخوض الزعيم الجديد الانتخابات الاتحادية على منصب المستشار بعدما أعلنت ميركل أنها لن تسعى للحصول على فترة خامسة في حكم أكبر اقتصاد في أوروبا.

وألغى الحزب بالفعل مؤتمرا خاصا في أبريل نيسان لاختيار زعيمه ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كرامب كاينباور أن من المرجح جدا فيما يبدو عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل موعد المؤتمر الدوري للحزب في ديسمبر كانون الأول.

وقالت كرامب كاينباور إن التجهيزات لمؤتمر ديسمبر كانون الأول مستمرة.

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وقالت للوكالة "نأمل بالطبع أن يسير الوضع على نحو يسمح بعقد المؤتمر الدوري للحزب في ديسمبر في شتوتجارت".

وعلى الرغم من أن الزعيم المقبل للحزب الحاكم سيكون الخيار المفضل لخوض الانتخابات على منصب المستشار في أكتوبر تشرين الأول 2021 فإن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا ينبغي أن يوافق على ذلك وقد يفضل ترشيح زعيمه ماركوس سويدر لهذا المنصب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)