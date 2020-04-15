شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى فى طلب إحاطة: سعر المشروعات البحثية لطلاب النقل وصل لـ1200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استغلال البعض مسألة المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، والتى تم تحديدها بأربعة موضوعات فى المرحلة الابتدائية وهى " الصحة والماء والسياحة والطاقة" وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائي والبيئة للمرحلة الإعدادية"، قائلا:" وصل سعر البحث فى بعض المناطق إلى ألف و200 جنيه".

وحذر عضو مجلس النواب، من هذه الظاهرة، خاصة وأن هناك بعض يستغل الظروف الراهنة، وأصبح هناك تنافس ما بين بعض المعلمين فى هذا الأمر، وتسابق من أجل إعداد أكبر عدد من المشروعات البحثية للطلاب، ومن ثم يتم استنزاف أولياء الأمور بشكل غير مسبوق، متجاهلين كافة الأحداث الجارية والأوضاع المالية للبعض، والظروف الراهنة، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حزم فى هذه المسألة.

وطالب عضو البرلمان، وزارة التربية والتعليم التدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتصدى لأصحاب السبوبة، وأن يكون هناك مزيد من التسهيلات والتوعية للمواطنين بشأن هذه الأزمة، وعدم الانسياق خلف هؤلاء، وأن يتم الإبلاغ عنهم، على أن توقع الوزارة عليهم عقوبات رادعة لعدم تكرار هذا الأمر مرة ثانية.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات البحثية لن يتم منح الطالب درجات عليها، ولكن التقييم سيكون بشكل عام، ولهذا على أولياء الأمور مساعدة أبنائهم فى هذا الأمر، وعدم الاستماع للبعض ممن يريدون استنزاف المواطنين بحجج واهية لا أساس لها من الصحة.

الجدير بالذكر أن مصادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الهدف الحقيقى للبحث ليس رسوب الطلاب أو نجاحهم وإنما هى تعليم الطلاب آلية البحث، قائلة: يجب على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على خوض هذه التجربة بشكل فعلى، مشددة على أن شراء البحث بشكل جاهز أمر غير مقبول وجريمة يرتكبها ولى الأمر فى حق ابنه.