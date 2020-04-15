شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من السوق الموازية بالتزامن مع موسم حصاد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على، بدر بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الاستعدادات لموسم حصاد القمح، والقضاء على السوق الموازية، خاصة وأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية التى تستوجب خطة عاجلة لضمان توريد المحصول من المزارعين وعدم الذهاب للسوق السوداء للغلال، مما قد يعني احتكار بعض تجار الغلال محصول استراتيجى.

وأوضح بدر، أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن أسعار توريد القمح، وفى ظل الأجواء الحالية لا بد أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التى تضمن سلاسة التوريد والتحصيل الفورى للمزارعين فور التوريد، على أن يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية فى عملية التوريد من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على أن يكون هناك مسافات بين المواطنين أثناء عملية التوريد سواء فى الشون أو أماكن التوريد، بالإضافة لزيادة أماكن التوريد فى مختلف المحافظات حتى لا يكون هناك تكدس فى بعض المناطق خاصة المحافظات ذات الانتاجية العالية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف كما نصت المادة 29 من الدستور، على أن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة تكون معنية بحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، ويتم وضع هامش ربح مناسب للمزارعين بما يضمن عدم الخسارة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وفى نفس الوقت لضمان عدم تخلى البعض عن زراعة هذه المحاصيل الحيوية وزراعة أخرى من تلك التى تحقق هامش ربح سريع، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى يبدأ من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.