شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يفضح تميم ويكشف سر علاقته بالتنظيمات الإرهابية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الدور التخريبى الذى تقوم به الجزيرة القطرية، في دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وذلك من أجل تنفيذ مخططات تميم بن حمد، فى الكثير من الدول العربية، حيث كشف التقرير أن الجزيرة القطرية تلعب دور تخريبي في اليمن من خلال دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، من خلال استضافة قياداتهم. وأكد التقرير، أن القناة القطرية تستعين بضيوف من الجماعات الإرهابية وتخفى أماكن ظهورهم حتى لا يعرف أحد أنهم يظهرون من قطر، إضافة إلى توفير كافة الملاذات الآمنة لهم في الدوحة ، من أجل تنفيذ مخططات تركيا وقطر التوسعية في المنطقة.

وتابع التقرير أن الدوحة تستخدم تلك التنظيمات الإرهابية لترويج الأكاذيب المضللة ضد الدول العربية، ودول الرباعي، من أجل التأثير على أمن واستقرار تلك الدول من خلال التهديدات بتلك العناصر الإرهابية التى يتوفر لهم كافة وسائل الحماية في الدوحة.

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وفى سياق آخر فجأة، وجدت قطر نفسها عالقة في عاصفة مالية مثالية، مما دفعها لكي تمضي قدما في خططها لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار لتعزيز مواردها المالية، حسبما أفاد الباحث جان فرانسوا سيزنيك في تقريره المنشور على موقع معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

وقال سيزنيك، الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز والمتخصص في مجال الخدمات المصرفية والمالية الدولية، تعاني قطر من أزمة مالية ولهذا تخطط من أجل إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار لدعم موقفها المالي المتراجع.