المكسيك تسجل 385 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، رصد 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة، و406 وفيات.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت، مساء أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.