هزة أرضية قوية جديدة في اللاذقية السورية

ضربت هزة أرضية محافظة اللاذقية السورية، بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس ريختر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له على صفحته في "فيسبوك"، إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري،

على عمق 2 كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40 كم شمال مدينة اللاذقية، وشعر بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وأمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال مدينة اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وهي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد، إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.