أعلنت السلطات الصحية العمانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع بذلك إلى 910 حالات.
ولم تسجل في البلاد أمس وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى على مستوى أربع حالات وفاة.
وتماثل مريض آخر للشفاء في السلطنة خلال آخر 24 ساعة، وبلغ عدد المتعافين 131 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 إصابة جديدة بكورونا في عمان والعدد الإجمالي يتجاوز 900 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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